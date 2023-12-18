Правительство одобрило лимит в 100 тыс. руб. на перевод денег без открытия счета

Комиссия Правительства РФ одобрила предложение Росфинмониторинга, которое ограничивает размер максимального перевода средств без открытия банковского счета, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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