Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

ЕА

Евгений Алексеенко

Война началась после того, как премьер Пашинян сказал, что Карабах — это Армения. Предыдущие руководители республики таких заявлений не делали.Что касается России, то она была единственной, кто прикладывал реальные усилия к прекращению кровопролития. Именно её миротворцы зашли потом в Карабах, чтобы у населения появилась надежда на мирную жизнь. И если бы Пашинян в последстви т.д.и не признал Карабах азербайджанским, там бы по-прежнему проживали армяне. Но теперь их там нет.Армяне не благодарные,поселились у нас на югах ,в Ставрополье ит.д