Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

Ален Симонян обвинил Россию в том, что она "кинула" Армению 10 июня председатель армянского парламента заявил, что Ереван якобы всегда себя вёл как преданный партнёр, однако этого не скажешь про Россию.

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Комментарии
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Александр Рус
а сейчас есть у них коньяк?
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1 час.
сергей отказ от доллара и срочно
особенно Двин
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28 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Война началась после того, как премьер Пашинян сказал, что Карабах — это Армения. Предыдущие руководители республики таких заявлений не делали.Что касается России, то она была единственной, кто прикладывал реальные усилия к прекращению кровопролития. Именно её миротворцы зашли потом в Карабах, чтобы у населения появилась надежда на мирную жизнь. И если бы Пашинян в последстви т.д.и не признал Карабах азербайджанским, там бы по-прежнему проживали армяне. Но теперь их там нет.Армяне не благодарные,поселились у нас на югах ,в Ставрополье ит.д
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19 мин.

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