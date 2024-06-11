Ален Симонян обвинил Россию в том, что она "кинула" Армению 10 июня председатель армянского парламента заявил, что Ереван якобы всегда себя вёл как преданный партнёр, однако этого не скажешь про Россию.
Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
а сейчас есть у них коньяк?
Ответить
1 час.
сергей отказ от доллара и срочно
особенно Двин
Ответить
28 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Война началась после того, как премьер Пашинян сказал, что Карабах — это Армения. Предыдущие руководители республики таких заявлений не делали.Что касается России, то она была единственной, кто прикладывал реальные усилия к прекращению кровопролития. Именно её миротворцы зашли потом в Карабах, чтобы у населения появилась надежда на мирную жизнь. И если бы Пашинян в последстви т.д.и не признал Карабах азербайджанским, там бы по-прежнему проживали армяне. Но теперь их там нет.Армяне не благодарные,поселились у нас на югах ,в Ставрополье ит.д
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии