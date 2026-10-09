Инструкция для киевлян от попавшего на "Миротворец" нациста.В Киеве с утра в части районов нет света, нет воды, не работает метро, серьезные перебои со связью.
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- ЛЛ Мигрантам выпишут...
- «Быть царём так ж...
- Мигрантам выпишут...
Счастье то какое ПРИВАЛИЛО на шару - не зря СКАКАЛИ!!!!! ХИ-ХИ! Это же какими надо быть ДЕБИЛАМИ, чтобы так легко - СЧАСТЬЕ свое профукать!
Прошлой зимой госпожа Скабеева тоже верещала, что Киев утонет в дерьме, и что. В дерьме оказалась сама Скабеева. Так что не надо пиники. Все эти сказки для слабонервных и Скабеевой. Хотя хотелось бы увидеть как наркоман захлëбывается дерьмом.
А чем срать-то?