Слабоумие Запада. Запущен исторический механизм прирастания России землями

"Сейчас англосаксы тренируют российскую армию – армию нового типа." А РОССИЯНЕ ДУМАЛИ, ЧТО РОССИЙСКУЮ АРМИЮ НОВОГО ТИПА "ТРЕНИРОВАЛИ" И "РЕФОРМИРОВАЛИ" МЕДЕВДЕВ С СЕРДЮКОВЫМ?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Историю следует знать - она многому может научить тех кто способен учиться... Вот запад не способен к обучению, идет путём проб и ошибок...