Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Слабоумие Запада. Запущен исторический механизм прирастания России землями

Слабоумие Запада. Запущен исторический механизм прирастания России землями

Просто удивительно насколько точно с исторической точки зрения охарактеризовал все то, что сейчас происходит, главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Сейчас англосаксы тренируют российскую армию – армию нового типа.&quot; А РОССИЯНЕ ДУМАЛИ, ЧТО РОССИЙСКУЮ АРМИЮ НОВОГО ТИПА &quot;ТРЕНИРОВАЛИ&quot; И &quot;РЕФОРМИРОВАЛИ&quot; МЕДЕВДЕВ С СЕРДЮКОВЫМ?
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15 час.
NADEGDA PAYNYH
Мало того,что они тренируют Российскую армию нового типа,они сплотили большую часть российского общества,объединили народ
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Историю следует знать - она многому может научить тех кто способен учиться... Вот запад не способен к обучению, идет путём проб и ошибок...
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8 час.

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