Просто удивительно насколько точно с исторической точки зрения охарактеризовал все то, что сейчас происходит, главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра.
Слабоумие Запада. Запущен исторический механизм прирастания России землями
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Сейчас англосаксы тренируют российскую армию – армию нового типа." А РОССИЯНЕ ДУМАЛИ, ЧТО РОССИЙСКУЮ АРМИЮ НОВОГО ТИПА "ТРЕНИРОВАЛИ" И "РЕФОРМИРОВАЛИ" МЕДЕВДЕВ С СЕРДЮКОВЫМ?
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15 час.
NADEGDA PAYNYH
Мало того,что они тренируют Российскую армию нового типа,они сплотили большую часть российского общества,объединили народ
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Историю следует знать - она многому может научить тех кто способен учиться... Вот запад не способен к обучению, идет путём проб и ошибок...
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8 час.
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