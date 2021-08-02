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Первый турбокольцевой перекресток появился в Подмосковье

Первый турбокольцевой перекресток появился в Подмосковье

В Подольске появился первый в Московской области турбокольцевой перекресток. На пересечении Старосимферопольского шоссе, Большой Серпуховской улицы и Южного обхода города поменялась схема движения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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