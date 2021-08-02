Первый турбокольцевой перекресток появился в Подмосковье

В Подольске появился первый в Московской области турбокольцевой перекресток. На пересечении Старосимферопольского шоссе, Большой Серпуховской улицы и Южного обхода города поменялась схема движения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В Подольске появился первый в Московской области турбокольцевой перекресток. На пересечении Старосимферопольского шоссе, Большой Серпуховской улицы и Южного обхода города поменялась схема движения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Свежие комментарии