Препараты, применяемые при диабете помогают снизить риск деменции

Согласно новому исследованию Каролинского института (Karolinska Institutet), опубликованному в научном журнале eClinicalMedicine, у людей с диабетом 2 типа, получающих лечение агонисты GLP-1, снижается риск развития деменции.
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