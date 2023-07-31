Театр абсурда

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Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Как будут возвращаться испуганных патриотов? Да вот так. Даже не тихой сапой. Практически бессменный ведущий программы на канале Россия 1 «Сто к одному» Александр Гуревич решительно вернулся в телевизор, невзирая на давнее осуждение спецоперации.

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Комментарии
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Андрей
Некем заменить? Чушь. Хотят вернуть &quot; своих&quot;. Закрыть передачку! Ведь дерьмовая и никчемная.
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23 час.

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