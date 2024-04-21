Как выдумывали "монголо-татарское иго"?

Не было никакого татаро-монгольского ига. Была война между крещеной и не крещенной (Тартарией) Русью. Тартарией правили Великие МОГОЛЫ, которых "историки" переделали в монголов. В Киеве князь Владимир, "покрестив Русь" совершил, по сути, первую "цветную революцию" на Руси. История повторяется - запад в очередной использует Украину в качестве тарана против России.

Владимир Петров

Санёк, ты гуманитарный инвалид. Несёшь фоменковскую галиматью. Спорить с тобой не буду - ты потерян для истории. "Слово о погибели Русской земли" - хотя бы прочитай. Русские летописи писали монахи - люди богобоязненные и честные. И когда придурки объявляют прежнюю историграфию ложью и подделкой, то тем самым объявляют поколения своих предков лжецами и дураками.