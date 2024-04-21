Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как выдумывали "монголо-татарское иго"?

Как выдумывали "монголо-татарское иго"?

"Русские или тартары" изображение 1760 года иезуита Антуана Франсуа Прево из записок путешествий "Histoire Generale Des Voyages".

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Комментарии
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Александр Симаков
Не было никакого татаро-монгольского ига.  Была война между крещеной и не крещенной (Тартарией) Русью.  Тартарией правили Великие МОГОЛЫ,  которых &quot;историки&quot; переделали в монголов.  В Киеве князь Владимир, &quot;покрестив Русь&quot; совершил, по сути, первую &quot;цветную революцию&quot; на Руси.  История повторяется - запад в очередной использует Украину в качестве тарана против России.
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1 час.
radiofree RF
Был хан Батый,а  не Батыев.
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1 час.
Владимир Петров
Санёк, ты гуманитарный инвалид. Несёшь фоменковскую галиматью. Спорить с тобой не буду - ты потерян для истории. &quot;Слово о погибели Русской земли&quot; - хотя бы прочитай. Русские летописи писали монахи - люди богобоязненные и честные. И когда придурки объявляют прежнюю историграфию ложью и подделкой, то тем самым объявляют поколения своих предков лжецами и дураками.
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