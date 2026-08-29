Ивановцам рассказали о том, что банки наращивают долю корпоративного кредитования

Группа ВТБ отчиталась о чистой прибыли по МСФО за семь месяцев 2026 года в размере 265,6 млрд рублей.
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