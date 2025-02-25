На Solana регистрируется снижение ежедневных активных адресов до 3,5 млн

За последние месяцы цена SOL упала на 35,5% из-за снижения активности в сети. Три недели назад Solana достигла локального максимума в $195, но затем начала испытывать сильное медвежье давление, и теперь токен торгуется на трехмесячном минимуме около $158, что соответствует дневному снижению в 7,09%.
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