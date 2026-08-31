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Жителям Советского района Орла сообщили – срок подачи горячей воды сорван

Жителям Советского района Орла сообщили – срок подачи горячей воды сорван

В Советском районе Орла продолжается глобальный ремонт тепломагистрали из-за которого десятки многоэтажек остались без горячей воды на несколько месяцев.

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