Рауль Пал предвещает ралли в "банановой зоне" и "жаркое криптолето" для цифровых активов

Учитывая наблюдаемое сегодня падение котировок криптовалюты и биткойна в частности на 13% за месяц, британский финансовый эксперт Рауль Пал предрекает отскок, который произойдет в течение предстоящего "криптолета".
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