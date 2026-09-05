Тренер «Краснодара» Мусаев ответил на вопрос о замене Кривцова и возможном трансфере Головина из «Монако»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, как «быки» планируют строить игру без травмированного полузащитника Никиты Кривцова.
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