Глава СК России поручил провести процессуальную проверку по факту сноса памятника советским солдатам в Молдавии

В средствах массовой информации сообщается, что в селе Старые Биличены Сынжерейского района Молдавии был демонтирован памятник советским солдатам, ранее установленный на братской могиле воинов-освободителей.
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