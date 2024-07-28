❗️🇺🇦 н.п Колесниковка, Харьковская область. ☝️На кадрах уничтоженная немецкая БРЭМ Bergepanzer 2 на шасси танка Leopard 1.
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❗️🇺🇦 н.п Колесниковка, Харьковская область. ☝️На кадрах уничтоженная немецкая БРЭМ Bergepanzer 2 на шасси танка Leopard 1.
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