Стреляла пушка и свистели шары: "Штурм Берлина" разыграли на пейнтбольном поле Уссурийска

Стреляла пушка и свистели шары: "Штурм Берлина" разыграли на пейнтбольном поле Уссурийска

В субботу, 4 июня, в Уссурийске на площадках пейнтбольного клуба "Форпост" прошла большая сценарная игра.

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