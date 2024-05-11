Раки долго раскачиваются, а Весы все усложняют: гороскоп на 12 мая для всех знаков зодиака Елена Галицкая В воскресенье, 12 мая 2024 года, звезды сулят благоприятный день для завершения начатых дел и исправления ошибок.
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