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Иваново

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Впервые в истории ивановского спорта представитель региона завоевал Кубок Мира по спортивной аэробике

Ивановский спортсмен Антон Колобов стал победителем Кубка мира по спортивной аэробике. Награждение атлетов состоялось в Испании, куда Антон Колобов в составе сборной России приехал выступать на Чемпионате Мира по спортивной аэробике.

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