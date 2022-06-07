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Самый современный российский палубный беспилотник поднимется в воздух в 2025 году

Самый современный российский палубный беспилотник поднимется в воздух в 2025 году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, серийное производство новейшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) палубного базирования начнется в России в 2026 году, а первый испытательный полет запланирован на 2025 год.

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