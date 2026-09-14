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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Червиченко о Госдуме: «Спортсменов там быть не должно. Хорошо знаком с уровнем их интеллекта, 9 из 10 вообще не способны понимать, что они там делают. Газзаев – пример 1 из 10, у него все в порядке»

Андрей Червиченко выступил против того, чтобы спортсмены становились депутатами Государственной думы РФ.

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