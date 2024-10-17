Китай и страны ЦВЕ пообещали углублять сотрудничество на местном уровне

Цзинань, 16 октября /Синьхуа/ -- Китай и страны Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/ в среду выразили готовность углублять сотрудничество на местном уровне, чтобы способствовать устойчивой и долгосрочной кооперации между Китаем и ЦВЕ.
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