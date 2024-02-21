После вооруженного нападения в Германии умер второй украинский баскетболист

Спортсмен стал жертвой вооруженных ножами подростков.Украинский баскетболист немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф» Артем Козаченко скончался в больнице после жестокого нападения в Оберхаузене, сообщается на сайте клуба.
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