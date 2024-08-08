Фронт обвалился. Русские застали врасплох ВСУ под Торецком

Торецк.2 дня назад 6,5K прочитали 41-я бригада ВСУ, передислоцированная из-под Часова Яра в Торецк, не успела подготовиться к наступлению России и потеряла «в считанные дни» позиции, которые «удерживались годами».
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