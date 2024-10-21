Исход выборов в США не повлияет на украинский конфликт — МИД РФ

Существенное влияние на ситуацию вокруг украинского конфликта вряд ли окажут президентские выборы в США, так как в Вашингтоне позиции обеих партий по данному вопросу и вопросу противостояния с Москвой совпадают, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 21 октября, передают РИА Новости.
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