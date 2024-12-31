Балицкий исполнил желание жительницы Мелитополя побывать в роли телеведущей

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий помог осуществить мечту юной жительницы Мелитополя Алисы, которая смогла попробовать себя в роли телеведущей на областном телеканале.
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