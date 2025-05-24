В Соцфонде рассказали, у кого вырастут выплаты с 1 июня

Индексация пройдет автоматически, обращаться за надбавкой не придется С 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 лет и инвалидам I группы, сообщила ТАСС член комитета СФ по социальной политике Наталья Косихина.
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