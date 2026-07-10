Bloomberg: ЕС разрешил Украине закупать британское оружие

Как удалось выяснить Bloomberg, Евросоюз принял решение, касающееся военной поддержки Украины. Блок намеревается разрешить Киеву приобретать вооружения у британских компаний по программе военного финансирования.
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