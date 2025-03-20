Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В реестре контролируемых лиц почти 700 тысяч иностранцев: остался месяц

В реестре контролируемых лиц почти 700 тысяч иностранцев: остался месяц

Русский Колоколъ Ilya Moskovets/URA.RU Что грозит включенным в реестр мигрантам при встрече с сотрудниками правоохранительных органов? Алексей НИКИТИН По всей Росси в эти дни в отделения миграционной службы выстраиваются длинные очереди из иностранцев.

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