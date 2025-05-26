На фоне проходившего с 16 по 18 мая с. г. в Татарстане XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», где в качестве почетного гостя принял участие председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, коллективный Запад попытался вновь дискредитировать Москву в глазах местного общества, разгоняя в Сети всяческие вбросы.