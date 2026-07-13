ГПМ Реклама провела серию саммитов о развитии рынка цифрового ТВ и онлайн-вещания

В мае и июне в клубном пространстве Москвы по инициативе ГПМ Реклама (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») прошла серия саммитов, посвященных вопросам структуризации цифрового ТВ и возможностям продвижения в онлайн-вещании телеканалов.