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ГПМ Реклама провела серию саммитов о развитии рынка цифрового ТВ и онлайн-вещания

ГПМ Реклама провела серию саммитов о развитии рынка цифрового ТВ и онлайн-вещания

В мае и июне в клубном пространстве Москвы по инициативе ГПМ Реклама (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») прошла серия саммитов, посвященных вопросам структуризации цифрового ТВ и возможностям продвижения в онлайн-вещании телеканалов.

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