Мертвые олени влекли семью бурых медведей к дороге Салехард – Аксарка

Два трупа оленей несколько дней привлекали семью бурых медведей к дороге Салехард – Аксарка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента природных ресурсов ЯНАО, в социальных сетях появилась информация о замеченной семье из четырёх бурых медведей в районе села Аксарка.