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Царьград

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Прокуратура Амурской области возбудила дело о вандализме на 900 тыс. рублей

Прокуратура Амурской области возбудила дело о вандализме на 900 тыс. рублей

В Благовещенске возбуждено уголовное дело о вандализме в строящемся комплексе "Амурские сезоны". Вандалы вскрыли окна и повредили двери, оконные блоки и напольное покрытие, нанеся ущерб в 900 тысяч рублей.

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