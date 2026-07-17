Прокуратура Амурской области возбудила дело о вандализме на 900 тыс. рублей

В Благовещенске возбуждено уголовное дело о вандализме в строящемся комплексе "Амурские сезоны". Вандалы вскрыли окна и повредили двери, оконные блоки и напольное покрытие, нанеся ущерб в 900 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии