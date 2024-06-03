👏 В Симферополе состоялось открытие XVII Международного фестиваля «Великое русское слово» Церемонию начали с возложения цветов к памятнику поэту и писателю Александру Пушкину.
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👏 В Симферополе состоялось открытие XVII Международного фестиваля «Великое русское слово» Церемонию начали с возложения цветов к памятнику поэту и писателю Александру Пушкину.