Минтранс: в Черном море после крушения танкеров остается более 3000 тонн мазута

Roman Naumov/URA.RU/TASS В акватории Черного моря после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе находится более трех тысяч тонн мазута, заявил заместитель главы Минтранса России Александр Пошивай на Международном арктическом форуме (МАФ).