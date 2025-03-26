Минтранс: в Черном море после крушения танкеров остается более 3000 тонн мазута

Roman Naumov/URA.RU/TASS В акватории Черного моря после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе находится более трех тысяч тонн мазута, заявил заместитель главы Минтранса России Александр Пошивай на Международном арктическом форуме (МАФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии