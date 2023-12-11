Жители «Старого города» будут ждать канализацию ещё три года

Жителям нескольких десятков улиц в «Старом городе» придётся ждать канализации три года. Как говорится в распоряжении главы Крыма, на оборудование системы водоотведения выделено 374 миллиона рублей, а завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года.