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Газета.ру

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В "Спартаке" сообщили об интересе других клубов к форварду Угальде

В "Спартаке" сообщили об интересе других клубов к форварду Угальде

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао сообщил об интересе к нападающему Манфреду Угальде от разных клубов в летнее трансферное окно.

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