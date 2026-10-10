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proavto21

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Пять метров рамы и дизель: что на самом деле начали выпускать на ульяновском заводе

Пять метров рамы и дизель: что на самом деле начали выпускать на ульяновском заводе

Когда долгие годы ассоциируешь определенную площадку с машинами, которые морально застряли в прошлом веке, особенно странно наблюдать, как там появляется нечто совершенно иное.

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