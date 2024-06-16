лина любимцева

Мою русскоязычную школу, в которой училась еще моя мама, и которая была открыта еще ДО РЕВОЛЮЦИИ, после госпереворота 2014 года преподавание в школе перевели на украинский язык. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ отказывалась переводить школу на украинский язык, за что ее и УВОЛИЛИ. И школу все-таки перевели на украинский язык. СЕЙЧАС, когда Россия освободила Арабатскую Стрелку от жЫдо-бандэровских оккупантов, надеюсь, школа СНОВА СТАЛА РУССКОЯЗЫЧНОЙ.