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Газета.ру

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МИД опроверг слухи об отмене оформления загранпаспортов через МФЦ

МИД опроверг слухи об отмене оформления загранпаспортов через МФЦ

МИД России опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что после вступления в силу новых административных регламентов россияне больше не смогут оформлять заграничные паспорта через многофункциональные центры.

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