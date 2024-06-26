Холодная и влажная погода сохранится в Башкирии до конца июня

Сегодня, 26 июня, в Республике Башкортостан установилась необычная для этого времени года погода. В ближайшие дни ожидается резкое похолодание, особенно ночью, когда температура может опуститься до +6 градусов по Цельсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии