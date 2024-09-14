Reuters: власти ОАЭ отказались возобновлять закупку американских F-35

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO Власти ОАЭ не планируют возобновлять переговоры о покупке американских истребителей F-35, независимо от итогов президентских выборов в США, пишет 14 сентября Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства Эмиратов.