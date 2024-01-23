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Игрок "Барыса" Альпаков верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Игрок "Барыса" Альпаков верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающий "Барыса" Даниил Апальков признался, что очень ждет, когда российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин превзойдет достижение Уэйна Гретцки в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и выразил уверенность, что россиянину это под силу.

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