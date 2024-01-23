Игрок "Барыса" Альпаков верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающий "Барыса" Даниил Апальков признался, что очень ждет, когда российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин превзойдет достижение Уэйна Гретцки в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и выразил уверенность, что россиянину это под силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии