Игрок "Барыса" Альпаков верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающий "Барыса" Даниил Апальков признался, что очень ждет, когда российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин превзойдет достижение Уэйна Гретцки в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и выразил уверенность, что россиянину это под силу.