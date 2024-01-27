В Киеве назвали подлинным список пленных для обмена на борту упавшего Ил-76

Москва обвиняет Киев в ударе по самолёту.фото: t.me/sledcom_press--> На Украине координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 пленных из списка действительно должны были участвовать в обмене 24 января.
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