Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ за сутки 45 раз атаковали населенные пункты ДНР

ВСУ за сутки 45 раз атаковали населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 45 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) во время ударов ранены двое жителей.

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