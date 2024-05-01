Кому будет начислена надбавка в размере 2033,72 рубля к пенсии? Ирэн ОрлонскаяВ России сельским жителям было предоставлено право на повышенную фиксированную выплату к страховым пенсиям в размере 2 033,72 рубля.
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