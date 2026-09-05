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МОСИНФОРМ

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Собянин: Москва оказывает огромную поддержку городам-побратимам

Собянин: Москва оказывает огромную поддержку городам-побратимам

Москва продолжает активно развиваться и одновременно поддерживает города-побратимы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в День города, выступая в концертном зале «Зарядье», передает ТАСС.

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