Портал в Ад, Змеиный остров и дом Винчестеров: 10 самых жутких и мистических мест на Земле

Есть места, куда не захотят попасть даже самые смелые и стойкие люди. Места, где происходят кровавые трагедии, убийства, паранормальная активность или крайне жуткие происшествия, от которых даже у самого отчаянного путешественника по спине пробегут мурашки.
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