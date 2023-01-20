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Общественники Тамбова посетили номинанта конкурса «Самый безопасный район»

Общественники Тамбова посетили номинанта конкурса «Самый безопасный район»

Ежегодно Общественный Совет при УМВД России по Тамбовской области проводит свой конкурс, учрежденный более 10 лет назад – «Самый безопасный город и район Тамбовской области».

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