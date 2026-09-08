«Разговоры о важном» по‑новому: тверские школьники знакомятся с героями России через биографические фильмы

В 2026/27 учебном году формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» заметно изменился. Теперь ученики 6–11‑х классов и первокурсники колледжей знакомятся с выдающимися деятелями России с помощью биографических фильмов.
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