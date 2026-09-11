Пугачева впервые посетила Турцию: впечатления певицы

Максим Галкин и Алла Пугачева наслаждаются панорамным видом на Стамбул. Несмотря на долгую карьеру, певица призналась, что впервые посетила Турцию.
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